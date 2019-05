Das Quintett „4 Plus“ umrahmt Konzerte und Feiern. Am Sonntag sind sie zu Gast im Schloss Albeck. Begleitet wird das Programm der „Endzwanziger“ von Instrumentalisten, die frische, moderne Volksmusik zum Besten geben.

Quintett 4 Plus © Veranstalter

Fünf junge Herrn haben sich vor zwei Jahren zum Quintett „4 Plus“ zusammengeschlossen. Seither umrahmen sie Konzerte und Feiern zu allen Anlässen.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, das Kärntnerlied in seinen klassischen Klängen, in vier- sowie fünfstimmigen Sätzen, darzubieten. Insbesondere versuchen sie, alte Lieder wieder aufleben zu lassen und zeigen, dass klassische Männerchorklänge in einer Ensemblekonstellation unerwartet gefühlvolle Interpretationen möglich machen.

Begleitet wird das Programm der „Endzwanziger“ im Schloss Albeck von Instrumentalisten, die frische, moderne Volksmusik zum Besten geben. Unter anderem trägt Johannes Kremser auf seiner Harmonika zu einem fröhlichen Musik-Nachmittag bei.



Konzert. Sonntag, 2. 6, Schloss Albeck, Sirnitz, 15 Uhr. Tel. 0650-310 00 10