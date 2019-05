Bühnenshow in Saigon für Andrea und Alfred Riedl und ihre Jacques-Lemans-Uhren, die in 120 Dang-Quang-Geschäften in Vietnam präsent sind.

© KK

Ein besonderes Kundenevent für ihre Jacques-Lemans-Uhren empfing das St. Veiter Unternehmerpaar Andrea und Alfred Riedl anlässlich ihres Vietnam-Besuches. Der Großhändler Dang Quang Watch inszenierte eine Bühnenschau nach allen Regeln der Kunst. "Wir wurden mit unseren Uhren auf der Dang Quang Music Show groß in Szene gesetzt", freut sich das Ehepaar Riedl über die Präsentation. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den 120 Geschäften von Dang Quang Watch in Vietnam, zu denen heuer noch 30 weitere dazukommen sollen. "Wir sind überall gut vertreten und sind die am besten verkaufte Marke", freuen sich die Riedls. "Vietnam ist für Jacques Lemans ein wichtiger Exportmarkt."