Der Wolayersee ist ein alpines Juwel: Die Wolayerseehütte ist mit Wanderwegen gut erschlossen © Angermann

Die Alpen sind Erholungsraum oder Wirtschaftsraum und beides zugleich. Ob Seilbahnwirtschaft oder Hotelier, Jägerschaft oder alpiner Verein, Almbauer oder einfach nur Natursuchender Urlauber - die Heimat von 30.000 Tierarten und 13.000 Pflanzenarten ist vielfältigen Ansprüchen ausgesetzt.



Die alpinen Vereine tragen wesentlich dazu bei, wenn es darum geht, den Frieden in den Alpen zu bewahren. Besucherstromlenkung heißt der „Terminus Technicus“ hinter dem sich der Wille verbirgt, die touristischen Nutzer der Berge, die Bauern- oder Jägerschaften sowie den Naturraum an sich konfliktfrei zu halten. Wie viele Menschen in Kärnten und Osttirol in die Berge gehen, weiß man nicht. Von Seiten der „Kärnten Werbung“ hat man jedoch erhoben, dass 74 Prozent aller Urlauber in Kärnten wandern. Das wären im Vorjahr über 1,6 Millionen Wanderer gewesen – ohne die Einheimischen.



Ein beispielhaftes Projekt der Besucherstromlenkung wird derzeit im Lesachtal umgesetzt: Das Umweltbüro Klagenfurt, „Büro am Berg“ und der Alpenverein haben die vielfältigen Nutzungen im Wolayersee-Gebiet erhoben. „Primäres Ziel war die Bewusstseinsbildung“, sagt Projektkoordinator David Melcher. Es ging darum, die Outdoor-Sportler, egal ob Wanderer oder Radfahrer, mit dem besonderen Charakter eines „Natura 2000“-Gebietes vertraut zu machen. „So wurde im Vorjahr mit dem Bau eines neuen Almerschließungsweges begonnen, das letzte Stück bis zur Wolayerseehütte wird noch fertiggestellt“, sagt Melcher. Genau auf diesem Weg führt jetzt offiziell die Mountainbike-Strecke. „Wo es möglich war, haben wir jetzt auch Wanderer und Biker räumlich getrennt“, sagt Melcher, um Unfällen vorzubeugen.