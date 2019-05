Facebook

Luftbild auf das Flugfeld mit den Flugzeugen und Flugsport © Flugsportverein

Ein sonniger Tag mit ein paar Wolken – perfekte Voraussetzungen für Segelfliegerpiloten, um zu starten. Dann heißt es: Ab zum Flugplatz. Denn oft gibt es nur ein schmales Zeitfenster für den optimalen Ausflug, dieses sollte laut erfahrenen Piloten ausgenutzt werden. Auch die Teilnehmer des bereits 27. Alpe Adria Segelflug Cup in Feldkirchen hoffen auf ideale Wetterbedingungen. Bis zum kommenden Samstag (1. Juni) starten die Piloten, um bestimmte Routen zu absolvieren. In diesem Jahr nehmen 45 Teilnehmer aus sieben Nationen teil, neben Österreich sind beispielsweise auch Deutschland, Italien, Polen oder Tschechien vertreten. Auch vier bis fünf Kärntner Piloten werden am Start sein.