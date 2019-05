Die Feldkirchner Feuerwehren geben am Samstag alles: 300 Teilnehmer treten beim Bezirksleistungsbewerb in St. Urban gegeneinander an.

Kein Löschangriff ohne das blitzschnelle Legen der Leitung. Im Ernstfall entscheiden Sekunden © HORST BLAHA/KK

Rund 300 Teilnehmer werden sich beim Bezirksleistungsbewerb der Feldkirchner Feuerwehren am Samstag, dem 25. Mai messen. Der Bewerb beginnt um 7.30 Uhr in St. Urban auf dem Bewerbsplatz. Was zählt, ist die Schnelligkeit, das Geschick und die Genauigkeit bei Bewerbsaufgaben, die zum täglichen Brot von Feuerwehrleuten zählen. Staffellauf und Löschangriff, also das Zusammenbauen einer Löschleitung, sind die Aufgaben des Bewerbes.

Die Teilnehmer treten in 36 Gruppen an, die Kategorien Silber und Bronze können gewählt werden.