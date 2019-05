In Mittelkärnten am Markt

Max Strohmaier setzt bei seiner Trachtenmode auf die regionale Herkunft aller Materialien © Elias Jerusalem

Seit 64 Jahren wird in der Alpe-Adria-Manufaktur Strohmaier hochwertige Mode produziert und verkauft. Jährlich kommen zwei Kollektionen auf den Markt – und zwar eine Frühjahr-Sommer und eine Winterkollektion.

„Wir beschäftigen 19 Mitarbeiter, versuchen alle Rohstoffe regional zu beschaffen. So sind unsere Stoffe und Knöpfe großteils aus Kärnten, das Design kommt aus dem eigenen Haus. Nur was regional nicht beschaffbar ist, kommt von weiter her“, sagt Maximilian Strohmaier.