© racamani - Fotolia

Die Tiebelstadt nimmt Abschied von einem bekannten und geschätzten Mitbürger. Hans Muchitsch ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Muchitsch war nicht nur ein erfolgreicher Sportler und Olympia-Teilnehmer - er war als Mitglied des Klagenfurter Leichtathletik Clubs im Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom mit dabei, sondern auch ein langjähriger Gemeindemandatar. In Gedenken an eine „geschätzte Persönlichkeit und einen wertvollen Menschen und Politiker“ tritt der Feldkirchner Gemeinderat am Freitag um 14 Uhr im Walluschnig-Saal zu einer Trauersitzung zusammen.

Die Beerdigung findet am Samstag um 15 Uhr am Friedhof der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn statt.