Die Musiker des Tangoensembles „Beltango“ sind auf ihrer Jubiläumstour in Feldkirchen zu Gast. Im ersten Teil des Konzerts kann man sich rein von der Musik verzaubern lassen. Im zweiten Teil darf auch getanzt werden.

"Beltango" © Veranstalter

Die Musiker des Tangoensembles „Beltango“ sind auf ihrer Jubiläumstour wieder in Feldkirchen zu Gast. Die Musiker Aleksander (Bandoneon, künstlerischer Leiter) und Ivana Nikolic (Klavier und Gesang), Antonija Barna (Violine), Bodgan Pejic (Gitarre) und Petar Holi (Kontrabass) gehören zu den besten Musikern Serbiens. Die Vollblutmusiker begeistern die Fans bei Tangofestivals mit ihrer Kraft und ihrem Ausdruck in vielen großen europäischen Städten. So freut sich der Veranstalter besonders, dass die Künstler im Jahr ihres 20-Jahr-Bühnenjubiläums im Ambiente des Arkaden-Innenhofes des Feldkirchner Amthofs Station machen.

Im ersten Teil des Konzerts kann man sich rein von der Musik verzaubern lassen. Im zweiten Teil darf auch getanzt werden. Martin La Bruna und Andrea Bestvater, Tanzlehrer aus Buenos Aires, werden als Höhepunkt des Abendes eine beeindruckende Show zeigen. Davon inspiriert kann danach zur Live-Musik von DJ Rodolfo jeder im Tangoschritt durch den Amthof tanzen.



Konzert. Samstag, 25. 5., 20.30 Uhr, Amthof Feldkirchen,

Tel. 0676-719 22 50. www.kultur-forum-amthof.at