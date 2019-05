Facebook

Himmelberg ist "von Kopf bis Fuß" auf Trauung eingestellt © Markus Traussnig

Ein Ort, der Himmelberg heißt, ist eigentlich zu etwas Besonderem berufen. Das dachten sich auch die Hochzeitsplanerin Alexandra Wagner und die Fotografin Daniela Ebner aus der Ortschaft mit dem klingenden Namen. Und da der „Siebente Himmel“ und eine Hochzeit so nahe liegen, will man Himmelberg in Zukunft zu Kärntens Hochzeits-Hochburg Nummer eins machen.

Die Voraussetzungen sind nahezu ideal. Mit dem eben restaurierten „Marstadl“ stellt die Familie Lodron seit Herbst vorigen Jahres einen Schauplatz für eine Hochzeit zur Verfügung. Der Stadl fasst bis zu 400 Gäste und wird je nach Bedarf und Wünschen eingerichtet und dekoriert. Dazu gibt der gemeindeeigene Schlossgarten samt romantischem Teich und „Brücke ins Glück“ den Rahmen für standesamtliche oder auch kirchliche Trauungen ab. Man habe zahlreiche Optionen für eine Trauung und könne auch den eigenen Priester mitbringen. Die Pfarrkirche mitten im Ort ist dem Heiligen Martin geweiht und bildet mit seiner Orgel einen edlen Rahmen für eine Hochzeit.