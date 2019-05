Am Wochenende versammelten sich am Ossiacher See hunderte GTI-Fans. Die Polizei musste den Kanzelparkplatz in Annenheim sperren.

Der Parkplatz beim Campingbad in Annenheim war am Wochenende Treffpunkt für GTI-Fahrer © KK/Cars of Wörthersee GTI Treffen

Wörthersee, Faaker See, Dobratsch: Den GTI-Fans scheint es in Kärnten so zu gefallen, dass sie immer mehr Regionen für sich entdecken und sich dort zu Hunderten versammeln. Zur Liste der beliebtesten Orte zählt seit dem Wochenende auch der Ossiacher See. In Annenheim kam es zu so einem großen GTI-Auflauf, dass die Polizei den Kanzelbahnparkplatz sperren musste. "Es war die Hölle los. Es waren sicherlich 500 bis 700 Autos vor Ort", heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Sattendorf. Sechs Beamte waren im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu halten.