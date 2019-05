Facebook

Regenschirm statt Sonnenschirm – so lautet derzeit die Devise am Ossiacher See © Schusser

Zum Glück gibt es die Erlebnis-Card. Die kleine Karte für die Region Villach Faaker See Ossiacher See trägt mit zahlreichen Ausflugs- und Erlebnismöglichkeiten dazu bei, dass die Gäste, die derzeit am Ossiacher See ihren Urlaub verbringen, bei Laune gehalten werden und nicht stante pede nach Hause fahren. Das Regenwetter hat Kärnten derzeit fest im Griff und es ist nicht nur der Regen, der die Urlaubslaune trübt, sondern vor allem die niedrigen Temperaturen – die übrigens weiter südlich auch nicht besser sind.