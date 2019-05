Am kommenden Samstag findet der Landesentscheid "Reden" in Arriach statt. Nach intensiven Redeschulungen ist die Feldkirchner Landjugend bereit.

Mitglieder der Feldkirchner LJ feilten an Ausdruck, Gestik, Mimik und an den Reden für den Bewerb am Samstag © KK/LJ Feldkirchen

Bereits am kommenden Samstag findet der Landesentscheid "Reden" in Arriach statt. Hierbei präsentieren Jugendliche aus ganz Kärnten ihre Reden und zeigen gleichzeitig, was die Jugend zu sagen hat.