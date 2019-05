Mehr als 300 Skifahrer aus Kärnten und der Steiermark waren beim Frühlings-Skilauf auf der Turrach mit dabei. Am Sonntag von 8 bis 13 Uhr ist der Kornock-Lift ein weiteres Mal in Betrieb.

Ein Gruppe aus Wolfsberg war am Samstagvormittag sogar verkleidet am Start © Manfred Schusser

Anfang Mai schließen auf der Turracher Höhe traditionell die letzten Lifte. Im Mai und Juni liegt das Tourismusgebiet dann für gewöhnlich in einem "Zwischensaison-Schlaf". Heuer ist dies jedoch anders: Weil der Winter in den vergangenen Tagen immer wieder kurze Gastspiele gab und auf den Pisten mitunter 40 Zentimeter Neuschnee liegen, wurde der Liftbetrieb kurzerhand wieder aufgenommen. Am Samstag und Sonntag können Wintersportler die Kornockabfahrt kostenlos in Angriff nehmen.

