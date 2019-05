Von Friesach bis Albeck Eine Broschüre führt zu kulturellem Genuss

Facebook

Am Freitag wurde die Broschüre präsentiert © Kärnten:Mitte

Komödien, Märchen, Konzerte und mehr - insgesamt 13 Kulturinstitutionen und acht Genussbetriebe aus Mittelkärnten sind beim "KULTURGenuss" mit an Bord. Die Broschüre, die alle Angebote miteinander verbindet, wurde am Freitag präsentiert. „Der KULTURgenuss bietet einen vielfältigen Streifzug durch sämtliche Genres der Unterhaltung und schafft bleibende Erinnerungen bei Groß und Klein“, so Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten, Andreas Duller. „Begeisterte Personen aus Kunst und Kultur widmen sich Jahr für Jahr mit viel Liebe zum Detail der Organisation von Veranstaltungen. Umso schöner ist es zu sehen, dass die Mittelkärntner zusammenhalten und einen gemeinsamen Weg gehen.