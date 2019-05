Volkshochschule Feldkirchen startet Pilotprojekt in der Gemeinde Steindorf. Dieses setzt bei Vereinen an.

Pilotprojekt in Steindorf nimmt sich der Drogensuchterkrankung an © BIGSHOT/JUNGWIRTH

Ein 25-jähriger Feldkirchner starb in dieser Woche in seiner Wohnung an Suchtgiftmissbrauch. Er ist der fünfte Drogentote in Kärnten in diesem Jahr. „Wir wissen, dass sich das Drogenmilieu aufgrund der Internetbestellungen in private Wohnungen zurückzieht“, sagt Isabella Penz, Bezirksstellenkoordinatorin der Volkshochschule Feldkirchen.

