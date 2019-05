In Mittelkärnten am Markt

Marion Schinegger und Markus Payr machen ihren Beruf mit viel Leidenschaft © Payr

So ziemlich jeder kennt ihn – den Fisch vom Payr. Serviert wird er in vielen Restaurants etwa 50 Kilometer rund um Feldkirchen. Auch in Einzelhandelsgeschäften sind die Produkte von Markus Payr, der den Betrieb seit 2002 führt, erhältlich. Zusätzlich gibt es in Sirnitz auch einen Direktverkauf. „Wir sind ein Betrieb, bei dem zieht, dass der Fisch hier vom Ei weg bis zum fertigen Speisefisch produziert wird“, so Payr.