St. Veit"Pink Ribbon"-Frühstück für die Brustkrebshilfe

In St. Veit wird am Samstag zum „Pink Ribbon“-Frühstück – mit Vorträgen und Gesprächen zum Thema Brustgesundheit - geladen.

Judith Bürgler (Mitte) ist Mitinitiatorin des morgigen Frühstückes © KK/Kostner

Die pinke Schleife oder „Pink Ribbon“ ist das bekannte Symbol für Brustgesundheit. Bereits zum zweiten Mal findet heuer ein „Pink Ribbon-Frühstück“ statt, dessen Erlös als Spende an die Österreichische Brustkrebshilfe in Kärnten geht. Austragungsort der Veranstaltung, die sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte wendet, ist diesmal das Hotel „Die Zeit“ in der Herzogstadt St. Veit. Am Samstag von 10 bis 13 Uhr, wird dort zu einem Buffet sowie zu Vorträgen und Austauschgesprächen geladen.