In den vier Jahrzehnten war das St. Veiter Blumengeschäft Rippitsch nur an zwei Tagen geschlossen. Heute wird es von den Söhnen geführt.

Rudi Rippitsch mit Lebensgefährtin Conny, Helmut Rippitsch junior, Christine Rippitsch, Heribert Suntinger und Helmut Rippitsch (von links) © Sarah Holzer

"Für mich war es damals das Wichtigste, meine Kinder bei mir zu haben. Alle waren dagegen aber ich glaubte an mein kleines Blumengeschäft“, erzählt Christine Rippitsch (66) über die Anfänge in dem kleinen Verkaufshäuschen an der Abzweigung Spitalgasse-Parkgasse in St. Veit. Heute, 40 Jahre später, ist das Häuschen nur ein kleiner Teil des Blumengeschäftes Rippitsch, das sich nahe des Krankenhauses St. Veit befindet.

