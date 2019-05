Wanderung für Kinder und Erwachsene jeden Dienstag in den Sommermonaten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tierische Ausflüge © KK/Veranstalter

Bald ist es wieder so weit, in Feldkirchen wird ein tierisches Freizeitvergnügen angeboten. Jeden Dienstag im Juni, Juli und August wird in der Tiebelstadt zur Eselwanderung geladen. Los geht es jeweils um 15 Uhr beim Touristikbüro Feldkirchen, vier Stunden lang geht es dann mit den Eseln durch die Natur - es ist eine Wanderung für Kinder und Erwachsene. Es gibt ein Getränk und ein Jausenbrot, auch die Rottendorfer Kirche wird erkundet. Der Preis für die Wanderung beläuft sich auf 15 Euro pro Person.