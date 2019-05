Facebook

Archivbild der Bundesforste © KK/Bundesforste

Noch gibt es keinen Baubeginn für den Windpark auf der Kuchalm in Metnitz. Wird er jedoch gebaut, so werden sich Grundbesitzer wehren. Das kündigt Gernot Funder, Rechtsanwalt aus Althofen und Vertreter eines Grundbesitzers auf der Kuchalm an. Sein Mandant, der angrenzend an die geplante Windkraftanlage eine Eigenjagd besitzt, werde die Wertminderung der Jagd einklagen.

