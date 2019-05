Hans Muchitsch, Leichtathlet und Teilnehmer an den Olympischen Spielen 1960 in Rom, im Alter von 86 Jahren verstorben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eyetronic Stock adobe; Phino

Die Kärntner Sportwelt trägt Trauer: Vor wenigen Tagen verstarb der Feldkirchner Hans Muchitsch. Der 86-Jährige war bei den Olympischen Spielen in Rom am Start. Begonnen hat er seine Leichtathletik-Karriere nach dem Krieg, und zwar im Jahr 1949. Als Mitglied des Klagenfurter Leichtathletik Clubs (KLC) nahm er am Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom teil. "Für ihn blieb Sport ein wichtiger Bestandteil sein ganzes Leben lang", sagt Landeshauptmann Peter Kaiser, der davon spricht, dass Kärnten mit Muchitsch eine Persönlichkeit verliert, die viel für das Land und die Menschen getan hat.