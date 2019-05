Countertenor Armin Gramer Ein Konzert in besonderer Stimmlage im Schloss Albeck

Facebook

Im Schloss Albeck gibt es am Sonntag eine Matinee © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Am Sonntag, dem 19. Mai bietet Elisabeth Sickl in ihrem Schloss in Albeck einen animierenden Konzertmorgen mit Werken von Schubert und Schuhmann. Der Kärntner Countertenor Armin Gramer singt Lieder von der "Dichterliebe" bis hin zu "Die schöne Müllerin". "Er zaubert die Zuhörer in die Höhen und Tiefen ihrer Gefühlswelt", verspricht Elisabeth Sickl. Pianistin Nana Masutani begleitet Gramer. Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Info: Tel. 0650-31 000 10.