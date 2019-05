Facebook

Autorin Claudia Lux © Manfred Schusser

Wer „Grado“ sagt, hat sogleich bunte Bilder im Kopf. Ein kleines Städtchen mit großer Vielfalt. Altösterreich vereint mit

italienischem „Dolce Vita“. Woher rührt der nostalgische Zauber? Was fasziniert uns so, dass wir immer wiederkommen?

Der Reiseführer von Claudia Lux geht dem Charme des beliebten Urlaubsziels auf den Grund: der goldene Strand, Spaziergänge durch die romantische Altstadt, ein Gläschen Wein in der Bar, Ausflüge in die Lagune – eine Einladung, vieles neu zu entdecken. Lux, geboren 1978 in Villach, arbeitet seit 1998 als Journalistin für die „Kleine Zeitung“. Sie lebt in Villach, im Dreiländereck Kärnten-Friaul-Slowenien, und ist auch als Bergwanderführerin im Alpen-Adria-Raum unterwegs. Lux stellt ihr Buch am 16. Mai um 19 Uhr im Café „Al Dente“ in Feldkirchen, in dem derzeit eine Fotoausstellung von Manfred Schusser zu sehen ist, vor.