Vier Frauen gründeten den Chor 2009. Am Samstag feiern die mittlerweile 17 Sängerinnen musikalisch Geburtstag.

Für die Frauen ist der Chor auch eine „Tankstelle für die Seele“ © Chorista

Der Frauenchor „Chorista“ feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. Dazu geben die 17 Mitglieder rund um Chorleiterin Andrea Vidoni-Lothspieler am Samstag ein Jubiläumskonzert in der Wehrkirche in Tiffen.