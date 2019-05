Facebook

Die Schülerzahl der Volksschule St. Ulrich ist über die vergangenen Jahre stetig gestiegen © Schusser

In der Volksschule St. Ulrich wird ein neuer Turnsaal errichtet. „Unser Turnsaal hat jetzt 100 Quadratmeter“, sagt Direktorin Sabine Hochkircher, die neben St. Ulrich auch die Volksschulen Glanhofen und Radweg leitet. Dieses Platzangebot reicht nicht mehr, deshalb wird in den Sommerferien auf 140 Quadratmeter erweitert. Grund für die notwendige Erweiterung ist für Hochkircher ein sehr erfreulicher: Entgegen dem Trend in vielen Kleinschulen im ländlichen Bereich wächst bei ihr die Schülerzahl. „Heuer haben wir 28 Erstklässler.“ Im Schuljahr 2013/2014 waren es noch 19 Schulbeginner. Somit gibt es binnen weniger Schuljahre eine Steigerung von rund einem Drittel. Und dieser Trend würde sich, so Hochkircher, auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

