Bergbauer Hans-Peter Huber mit einem Glas "Mitzii Gin" © Daniel Gollner/KK

Wie vielfältig der Geschmack von Gin sein kann und wie originell seine Erscheinung, stellt der Reichenauer Bergbauer Hans-Peter Huber unter Beweis. Nun hat es der regionale Gin-Produzent auch in die Regale einer großen Handelskette geschafft: Seinen "Mitzii Gin" gibt es ab sofort an ausgewählten Spar-Standorten. Seinen typischen Geschmack im "Mitzii Gin" bringt Huber durch die Verwendung handverlesener Zirbenzapfen aus dem Biosphärenpark der Nockberge nahe der Turracher Höhe ins Glas. „Das charakteristische Aroma verdankt Mitzii Gin den ätherischen Ölen der Zirbe, die klassische Note verleiht der Gin“, erklärt Hans-Peter Huber, der neben dem Gin auch Speiseeis produziert. Entscheidend sei, so Huber, das Wissen um den perfekten Zeitpunkt der Ernte der Zirbenzapfen. „Um den Reifegrad der Zirbe zu erkennen, bedarf es althergebrachtes Wissens. Erst ein reifer Zapfen, der beim Aufschneiden an seiner roten Farbe zu erkennen ist, sorgt für ein volles Aroma.“