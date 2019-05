Am Mittwoch treten die jüngsten Fußballer in Steuerberg beim Bezirksfinale des Volksschul-Fußballcups in Aktion.

Wenn es um Fußball geht, geben auch schon die Kleinen Kicker Vollgas © Archivbild/Dusan Kostic/Fotolia

Mädchen wir Buben werden am Spielfeld sein und dort um die meisten Tore laufen. Der Sportplatz in Steuerberg ist Mittwoch Vormittag (8. Mai) der Austragungsort des Feldkirchner Bezirksfinales im Raiffeisen Volksschul-Fußballcups. Sowohl bei den Buben (ein Aufsteiger), als auch bei den Mädchen (zwei Aufsteiger) sind spannende Fußballspiele um den Aufstieg ins große Finale am 12. Juni auf dem SAK-Platz in Klagenfurt zu erwarten.