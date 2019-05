Laut ersten Untersuchungsergebnissen sind die Tiere nicht durch eine Seuche gestorben. Auch eine Tötung durch eine Schusswaffe wird ausgeschlossen. Die verendeten Rinder wurden am Samstag auf einem Hof in Feldkirchen entdeckt.

Die Stallungen sind stark verschmutzt © Kleine Zeitung

Weiter viele Fragen wirft der Tod von 21 Rindern und einem Hund auf einem Bauernhof in St. Nikolai bei Feldkirchen auf. Am Samstag wurde der grausige Fund auf dem Anwesen eines 41-jährigen Feldkirchners gemacht. Dieser hatte sich zuvor in ärztliche Behandlung ins Krankenhaus begeben.