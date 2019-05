Facebook

Ob Berg oder See – das Ranking der Pöchhacker Innovation Consulting GmbH bescheinigt dem Bezirk eine hohe Lebensqualität © Schusser

Die gute Ausstattung mit Kindertagesstätten, die gut ausgebaute ärztliche Versorgung und auch die Steigerung derselben sowie die, im Vergleich zu anderen Bezirken, niedrigere Kriminalitätsrate. Das sind nur ein paar jener Kennzahlen, welche den Bezirk Feldkirchen im aktuellen Zukunftsranking österreichweit, in puncto Lebensqualität, den zehnten Platz bescherten.

Ein Ergebnis, das der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner – zumindest für seine Stadt – bestätigen kann. „Wir haben in Feldkirchen eine hohe Lebensqualität. Das sieht man auch im Zuzug der Vorjahre“, sagt der Bürgermeister. In den vergangenen vier Jahren seien an die 400 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden, darüber hinaus habe man in den Wohnbau investiert: „Auch die ärztliche Versorgung ist, bis auf ein paar kleine Lücken, sehr gut.“ So gut der Bezirk in Bezug auf die Lebensqualität da steht, so schlecht ist man im Gesamtergebnis unterwegs – und zwar landete man da unter allen 94 Bezirken Österreichs auf dem 79. Platz, um sechs Plätze schlechter als noch im Vorjahr. Gründe dafür seien laut Studie unter anderem die geringe Beschäftigung in wissensintensiven Zukunftssektoren, niedriges Pro-Kopf-Einkommen, niedrige Frauenerwerbsquote sowie die geringe Arbeitsplatzdichte. Der Leiter der Feldkirchner Wirtschaftskammer Sebastian Adami kann diese Platzierung nicht nachvollziehen – im Gegenteil. Die Feldkirchner Wirtschaft stehe derzeit gut da. „Wir sind mit bodenständigen und mittelständischen Betrieben gut aufgestellt und diese Betriebe sind gut ausgelastet“, sagt Adami. Zudem sei auch die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Das bestätigt auch Karl-Heinz Durchschlag, Leiter des Arbeitsmarktservice Feldkirchen. Die Zahlen haben sich demnach in den vergangenen Monaten gut entwickelt: „So ist von Jänner bis April die Zahl der Arbeitslosen gesamt um 7,4 Prozent gesunken, bei den Frauen hingegen gab es eine Steigerung von neun Prozent“, sagt Durchschlag. „Die Frauenarbeitslosigkeit wird heuer einer unserer Schwerpunkte sein.“

