Zehn Gruppen mit 380 Kindern und Jugendlichen waren beim Jugendblasorchester-Wettbewerb in Ossiach mit dabei. Die "KlangWolke" aus dem Lavanttal spielte sich auf den ersten Platz.

Die "KlangWolke" aus dem Lavanttal in Aktion © Kärntner Blasmusikverband

380 Kinder und Jugendliche traten am Sonntag in der CMA Ossiach in einen musikalischen Wettstreit beim Jugendblasorchesterwettbewerb. Eine dreiköpfigen Jury bewertete neun Jugendorchester: Bundesjugendreferent Helmut Schmid, der steirische Landesjugendreferent Thomas Brunner sowie Christoph Kaindstorfer, oberösterreichischer Landesjugendreferentstellvertreter. Als Sieger ging das Orchester „KlangWolke“ aus dem Lavanttal (Leitung Kathrin Weinberger) hervor. Die Region war durch das Regionsorchester St. Veit (Leitung Silke Hribar) und das Jugendblasorchester "LuNoWindsJUNIOR" (Leitung Walter Schusser) vertreten.