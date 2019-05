Facebook

Die Sieger aller drei Lehrjahre mit den Ehrengästen © Wirtschaftskammer/Gruber

Die Polytechnische Schule in Feldkirchen verwandelte sich wieder in eine große Tischlerwerkstatt. 19 Lehrlinge aus den Bezirken Feldkirchen und St. Veit traten beim Bezirkslehrlingswettbewerb gegeneinander an. Organisiert wurde der Bewerb vom Bezirksinnungsmeister Hans Freithofnig und dem Lehrlingswart Rudi Konec. Viele Tischlermeister der Bezirke sowie der Landesinnungsmeister Valentin Lobnig mit Innungsgeschäftsführer Harald Dörfler waren im Laufe dieser Veranstaltung anwesend. "Hans Freithofnig und Lehrlingswart Rudi Konec gestalten diese traditionelle Leistungsschau immer wieder aufs Neue zu einem Fest der Tischler. Unsere Wirtschaft braucht gute Fachkräfte und unsere Ausbildung schafft die besten Voraussetzungen dafür", sagt Lobnig.

Bei der abschließenden Siegerehrung konnten die Verantwortlichen folgende Lehrlinge aufs Stockerl bitten: