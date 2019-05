Tiertragödie auf Bauernhof Fünf Tonnen Kadaver eingesammelt

Nachdem am Wochenende auf einem Hof in St. Nikolai bei Feldkirchen mehr als 20 tote Tiere gefunden wurden, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Das Ergebnis der Obduktion verzögert sich.

Die Kadaver lagen Zentimetertief im Dreck © Gruber

Was ist wirklich auf einem Bauernhof in St. Nikolai bei Feldkirchen passiert? Wie berichtet, wurden dort am Samstag 16 tote Rinder und fünf verendete Kälber entdeckt. Am Sonntag wurde dann im Bauernhaus auch noch ein toter Hund gefunden. Der 41-jährige Landwirt befindet sich seit ein paar Tagen im Krankenhaus in Behandlung. Nachbarn alarmierten schließlich die Polizei.

