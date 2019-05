Spatenstich erfolgte am Donnerstag. 2,9 Millionen Euro werden investiert. Bis September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Offizieller Spatenstich am Donnerstag © TrendEvent / Alfred Schretter

Nach zweijähriger Planung und Vorbereitung erfolgte am Donnerstag der Spatenstich für den neuen Speicherteich auf der Hochrindl. Dieser ermöglicht eine vollständige Beschneiung des Skigebietes - und das schon in der kommenden Wintersaison. Am Montag starten die Bauarbeiten.