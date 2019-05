160 Teilnehmer bei der Fachtagung an der Fachhochschule Kärnten am Standort Feldkirchen.

Birgit Stephan war eine der Referentinnen © FH Kärnten

An der Fachhochschule (FH) Kärnten am Standort Feldkirchen fand eine Fachtagung statt. Unter der Organisation des Weiterbildungszentrums der FH Kärnten in Kooperation mit „Level up“, unterstützt durch das Land Kärnten, stand das Thema „Familienrat“ im Mittelpunkt.