Wilfried und Karoline Kogler legen viel Wert darauf, alles selbst zu produzieren © Spar

Der „Sonnleitnhof“ in St. Urban wird von Wilfried und Karoline Kogler in bereits dritter Generation geführt. Neben der im Sommer geöffneten Buschenschank gibt es auch noch einen ganzjährig geführten Ab-Hof-Verkauf: „Wir haben heuer zum ersten Mal die Öffnungszeiten der Buschenschank minimiert, weil es in der Produktion so viel Arbeit gibt. Wir beliefern mittlerweile acht Filialen“, erzählt Kogler, dessen Produkte man in den Spar-Supermärkten Napetschnig in Wölfnitz, Radenthein und Lambichl sowie im Hofladen der Gärtnerei Tschitschnig in Wölfnitz und auch im „Unser Lagerhaus“ in Feldkirchen, Radenthein, Treibach und Velden erhält.