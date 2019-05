Rotary Club Feldkirchen-Ossiacher See realisierte mit den Bewohnern des Hauses Jona ein "grünes Wohnzimmer."

Diakonie in Waiern

Präsidentin Dorothee Hülser (Dritte von links) im Kreise der engagierten Helfer © Privat

Im Rahmen des aktuellen Sozialprojektes stellte der Rotary Club Feldkirchen-Ossiacher See mit Präsidentin Dorothee Hülser den Bewohnern des Hauses Jona der Diakonie in Waiern einen Geldbetrag von 2.500 Euro für Pflanzen, Materialien und Gartengestaltung zur Verfügung. Zusätzlich legten die Rotarier persönlich Hand an: Neben Hülser fanden sich auch Benjamin Dörfler, Eccard Morlock, Anna Sommer, Heinz Strohmayer und Maximilian Morak zur Gartenarbeit ein.