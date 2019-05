Ein Jahr lang wurde das Instrument restauriert, am Sonntag wird es neu geweiht wieder erklingen. Für Pfarrer Berger einer der Höhepunkte seines 45-jährigen Wirkens.

Pfarrer Reinhold Berger lauscht den Klängen der restaurierten Himmelberger Orgel, die von Maximilian Senk gespielt wird © Heller

Knapp ein Jahr nach Beginn der Restaurierungsarbeiten an der Himmelberger Orgel wird diese nun am Sonntag im Rahmen eines Festgottesdienstes geweiht. Für Pfarrer Reinhold Berger ist die Restaurierung der Orgel einer der Höhepunkte seines 45-jährigen Wirkens in der Pfarre Himmelberg.