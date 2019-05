Mittelkärnten Vier neue Defi-Säulen wurden aufgestellt

Facebook

Am Bunsweg in Althofen wurde am Donnerstag eine neue Defi-Säule aufgestellt © KK/Cardio Angel Austria

Erst am Montag stahlen dreiste Diebe einen lebensrettenden "Defi" in Althofen. Erfreulichere Nachrichten gab es am Donnerstag - eine neue Defi-Säule wurde am Bunsenweg aufgestellt. Zwei weitere folgten in der Gemeinde Mölbling - und zwar beim Gemeindeamt sowie beim Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Meiselding. Eine Defi-Säule steht auch am 10. Oktoberplatz in St. Veit. Demnächst soll auch eine Defi-Säule in der 10.-Oktober-Straße in der Tiebelstadt aufgestellt werden, gesponsert von der Uniqua.

