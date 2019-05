Kleine Zeitung +

Carinthische Musikakademie Wettstreit der besten Kärntner Jugendorchester in Ossiach

Beim Kärntner Landeswettbewerb für Jugendblasorchester am 5. Mai fiebern in der Carinthischen Musikakademie (CMA) in Ossiach insgesamt neun Jugendorchester aus Kärnten um den Einzug in das Bundesfinale im Herbst.