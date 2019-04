Liebenfels Altar in der Kirche Maria Pulst spaltet die Pfarre

Facebook

© Gert Köstinger

Die Aufregung in Pulst in Liebenfels ist groß – geht es doch um ein emotionales Thema, nämlich die Vorgänge in der Pfarrkirche Maria Pulst. Sie soll wieder ihr barockes Kommuniongitter erhalten. „Dieses wurde 2001 ohne unsere Zustimmung vom damaligen Priester zerschnitten. Aus den Teilen wurde ein Volksaltar errichtet“, sagt Richard Steeb, Kanzler des Souveränen Malteser-Ritter-Ordens, seit 1263 Eigentümer der Pfarrkirche. Dieser Volksaltar wurde von Provisor und Dechant-Stellvertreter Bernd Wegscheider (32) „aus Platzgründen“ entfernt.

Dies stößt besonders bei einstigen Mitgliedern der mittlerweile aufgelösten Frauenrunde Maria Pulst auf Unverständnis, die einst 20.000 Schilling für die Errichtung des Volksaltars gespendet hat. Weil die Aufregung in der Pfarre groß war, wurde im April eigens eine Infoveranstaltung abgehalten. Auch Frauen der Frauenrunde deponierten dort ihren Protest. Bisher habe sich, so die Frauen, auch kein Priester am Altar gestört.

