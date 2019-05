Facebook

Omar Sarsam gastiert am Freitag in der Blumenhalle © Stefan Gergely

In den Vorjahren hatte der Lions Club St. Veit Größen wie Thomas Stipsits oder Otto Jaus in der Herzogstadt zu Gast. Auch heuer tritt ein bekannter Kabarettist in der Blumenhalle auf – nämlich Omar Sarsam. Der ausgebildete Kinderchirurg mit irakischen Wurzeln, tschechischen und kroatischen Einflüssen tritt mit seinem neuesten Programm „Herzalarm“ am Freitagabend in St. Veit auf.

Seit 2012 lukrieren die St. Veiter Löwen mit ihrem Charity-Kabarett Spendengelder. Mittlerweile habe man sich, so der PR-Verantwortliche Karlheinz Thaller, schon ein Stammklientel aufgebaut. Man rechnet mit rund 600 Besuchern aus vielen Teilen Kärntens. Das Geld das man mit dem Kabarettabend lukriert, gehe, so Thaller, 1:1 in das „Projekt Pflegebetten“. „Damit ist es auch weiterhin möglich, Menschen, die Angehörige zuhause pflegen, nachhaltig zu unterstützen“, sagt Präsident Karl Pugganig.

