Mittelkärnten Zwei Hanfautomaten in Mittelkärnten aufgestellt

Einer der beiden Automaten steht in der St. Veiter Villacher Straße © Gert Köstinger

In Mittelkärnten stehen jetzt Hanfautomaten – und zwar in der Villacher Straße in St. Veit und an der Ossiacher Bundesstraße in Feldkirchen. „In Kärnten wurden in jedem Bezirk – außer Hermagor – Automaten aufgestellt“, sagt „Hanfshop24“-Leiter Daniel Andrä. Was kann man kaufen? Hanfblüten, Tees, Öle und Getränke. Der THC-Gehalt, jener Inhaltsstoff, der Rauschzustände auslöst, ist geringer als 0,3 Prozent und legal in Österreich.

