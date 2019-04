Ein Schwerpunkt des Landes im heurigen Jahr ist die Sanierung von Brücken. – unter anderem an der Klippitztörl Straße. Auch die "große" Kreuzung in Feldkirchen wird saniert.

Die Arbeiten auf der B 94 sollen am 4. Mai abgeschlossen sein © Manfred Schusser

Nach dem Brückeneinsturz in Genua 2018 unterzog das Land Kärnten Brücken einer Sonderprüfung. Zuständig ist man für die Erhaltung und die Kontrolle von 1750 Brücken. 66 Brücken konnten nur mit einer Güteklasse 4 – also mit schweren Schäden – beurteilt werden. „Wir müssen also in den nächsten Jahren vermehrt auf Brücken-Neubauten und Generalsanierungen vorbereitet sein. Deshalb setzen wir 2019 einen klaren Sicherheitsschwerpunkt“, sagt der zuständige Landesrat Martin Gruber.

Sowohl Sanierungen als auch Neubauten von 25 Brücken sind in diesem Jahr vorgesehen. „Hinzukommen noch kleinere Erhaltungsmaßnahmen. Für 2020 sind bereits jetzt schon wieder zehn Brückenprojekte in Planung“, heißt es aus dem Büro Grubers.

