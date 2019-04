Das "Bergrennen St. Urban", das am 4. und 5. Mai wiederbelebt wird, wird als „Hermann-Waldy-Memorial“ über die Bühne gehen. Rund 120 Starter und 5000 Fans werden erwartet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bergrennen St. Urban © KK

Als „Hermann-Waldy-Memorial“ geht am Samstag, dem 5. und Sonntag dem 5. Mai das Bergrennen St. Urban über die Bühne. Mehr als 120 Motorsportler werden erwartet. Am Samstag finden die Trainingläufe statt, am Sonntag die Rennen.