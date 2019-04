GreenOneTec"Sunpad" aus Kärnten macht Furore bis China

Facebook

Robert Kanduth kommt gerade aus China zurück, wo eine Roadshow seiner Firma GreenOneTec für Aufsehen sorgte: "Unser neues, in St. Veit entwickeltes Produkt Sunpad stößt auf enormes Interesse", sieht er große Chancen am riesigen chinesischen Markt, wo sein Unternehmen GreenOneTec auch ein Joint Venture für eine Produktion hat. Im März hatte der Sunpad auf der ISH, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima in Frankfurt, Weltpremiere. "Mit großer Nachfrage von Vertriebspartnern in 50 Ländern", berichtet Kanduth. "Mit dem Sunpad, einem Thermosiphonsystem mit integriertem Wasserspeicher, hat man ein edles Designprodukt auf dem Dach, in südlichen Ländern um 900 Euro fix montiert."

