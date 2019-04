Ein Pilgerritt zum Jubiläum Verein hält seit 120 Jahren Pferdezucht im Gurktal hoch

Facebook

: Züchter Alfons Felsberger, Landesobmann Marjan Cik und Züchterin Nina Hinteregger (von links) © PFERDEZUCHTVEREIN

Am 12. September 1899 wurde der Pferdezuchtverein K11 Gurk ins Leben gerufen. Am kommenden Samstag, dem 4. Mai, wird dieses Jubiläum in Form eines 25 Kilometer langen Pilgerrittes gefeiert.

„Trotz der teilweise sehr bewegten Vereinsgeschichte, die Kriegszeiten waren für die damaligen Verantwortlichen bestimmt nicht leicht, konnte dank des Pferdezuchtverbandes wertvolles Zuchtmaterial erhalten bleiben. Dafür setzen wir als Verein uns schon seit jeher ein und wir sind froh, heuer auf 120 erfolgreiche Jahre zurückzublicken“, sagt Obmann Siegfried Wuzella stolz.