In Metnitz hat das Hutmacher-Handwerk noch Tradition, die Josef Kollmann hoch hält.

Josef Kollmann, Hutmacher aus Leidenschaft © Philipp Novak

Vor 50 Jahren gab es in jedem Ort noch einen Hutmacher. Heute sind wir in Österreich höchstens eine Handvoll“, sagt Josef Kollmann. Er führt in Metnitz eine Hutmachertradition fort, die 1868 begann. „Ich bin gelernter Schlosser, wurde dann Hutmachermeister und habe später den Betrieb meines Ex-Schwiegervaters übernommen“, sagt Kollmann. Eine bis sieben Stunden benötigt er für die Produktion eines Hutes.