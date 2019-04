Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonnleitner, seit fast 25 Jahren Chef der Holzstraße © KK/Holzstraße

Vor wenigen Tagen wurden Sie als Obmann der Kärntner Holzstraße wieder bestätigt. Hätten Sie bei der Gründung gedacht, dass Sie fast 25 Jahre später noch immer Obmann sein werden?

Günter Sonnleitner: Natürlich nicht. Aber ich bin aufgrund meiner bäuerlichen, geerdeten Herkunft, meiner Ausbildung an der Universität für Bodenkultur sowie meiner Tätigkeit an der Forstlichen Ausbildungsstätte in Ossiach mit dem Holz in Theorie und Praxis verbunden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.