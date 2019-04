Facebook

Am Freitag kann man Kaffee trinken und dabei Gutes tun © KK/Caritas

Dei „youngCaritas“ und Spar laden heute zum „Coffee to help“-Tag. Wer eine Tasse Kaffee genießt und dafür freiwillig spendet, unterstützt Menschen in Not in der Region. Mit dabei sind im Bezirk der Spar in Bodensdorf, in St. Urban, in Steuerberg, in Himmelberg, in Gnesau, in Ebene Reichenau, in Sirnitz sowie die Feldkirchner Märkte in der 10.-Oktober-Straße und am Lindl. Hunderte Jugendliche stellen sich beim Kaffee-Ausschenken in den Dienst der guten Sache.