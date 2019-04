Facebook

Teamwork: Der Marktplatz Mittelkärnten gewann den Primus in der Kategorie Tourismus ©

Die eigene Ware auch selbst zu verkaufen, in der Region, nachhaltig: Das eint die 46 Partner, die sich zum Marktplatz Mittelkärnten zusammengeschlossen haben. Gastronomen, Lebensmittelproduzenten und -verarbeiter, Premium-Manufakturen, Beherberger, Bierbrauer, Weinbauern, Landwirte, Hutmacher: Sie begründeten mit ihrem Verein nicht bloß eine Marketingkooperation von Qualitätsbetrieben, sondern stellen der Vernetzung von globalen Konzernen ihre Alternative entgegen, eine der regionalen Zusammenarbeit. Durch den gemeinsamen Auftritt gelingt es, neue Kunden in die Region zu holen. Dafür wurde der Marktplatz Mittelkärnten Donnerstag Abend am Klagenfurter Flughafen mit dem Kleine Zeitung-Primus in der Kategorie Tourismus ausgezeichnet.